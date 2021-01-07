373 مليون دولار صادرات مصر للسودان خلال 10 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر للسودان بلغت 372.7 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020، مقابل 362.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 9.9 مليون دولار خلال عام.فى المقابل، بلغت واردات مصر من السودان 183.4 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 181.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 2 مليون دولار.يشار إلى أن إجمالى صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 22.8 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر من عام 2020 مقابل 25.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 2.4 مليار دولار بنسبة 9.7% خلال عام، وفى المقابل تراجعت جملة الواردات من 63.8 مليار دولار لـ 57 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.