إحباط تهريب أسلحة بيضاء وأجهزة لاسلكي بجمرك سفاجا

أحبطت جمارك سفاجا، برئاسة عاطف غانم، بالتنسيق مع مباحث الميناء 10 محاولات تهرب جمركى لطبنجة وعدد من الأسلحة البيضاء وأجهزة اللاسلكي وكمية من الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام القانون.جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة من ميناء ضبا السعودى بإدارة الحركة برئاسة أحمد رشدي وإدارة الركاب برئاسة محمد يحي، تم الاشتباه فى مشمول الأمتعة الشخصية الخاصة ب 10 من الركاب المصريين القادمين من السعودية والكويت، وبالمعاينة الفعلية لأمتعتهم الشخصية تبين وجود طبنجة و23 خنجر ومطواة واحدة و10 أجهزة لاسلكي و43 كاميرا وعدسات للتصوير و93 علبة أدوية لعلاج الكبد وسنترام مكمل غذائي و155 مقص طبي و522 عبوة مستحضرات تجميل (كريمات وزيوت وبلسم واسبراي معطر للجسم) و2200 قلم كحل للعيون مخبأة داخل طرود الأمتعة الشخصية بطريقة يصعب الوصول إليها.قام بالضبط هاشم إسماعيل ومحمد عفيفي ومحمد عبدالله وائل السمان ومحمد عادل ومصطفى الحسينى وأحمد السعيد مأموري الحركة ومحمد عبد الرؤوف وفخري حمدان مديرى التعريفة ومحمد فتوح مدير إدارة مجمع الوارد وياسر عز العرب وشعبان الريس بالشئون القانونية.بلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليون و40 ألف و284 جنيه.وقرر عاطف غانم، مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 10 محاضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك وأحمد القرنشاوي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركي.