وزير الدفاع الأمريكي يتعهد بنقل السلطة سلميًا لبايدن





تعهد وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة كريستوفر ميلر، اليوم الخميس، أنه سينفذ عملية الانتقال السلمي للسلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير الجاري.وقال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي في تصريحات مساء اليوم، إن اقتحام الكونجرس أمر مستهجن ومخالف للدستور، مشددا على إدانته لأعمال العنف المعادية للديمقراطية الأمريكية.ووصف جو بايدن الرئيس الأمريكي المنتخب، في وقت سابق اليوم من شارك في أحداث اقتحام الكونجرس الأمس بأنهم عبارة عن إرهابيين محليين.وقال الرئيس الأمريكي المنتخب في خطاب له، إن ما حدث لم يكن مفاجئًا لأن الرئيس ترامب سخر من القانون والدستور لمدة 4 سنوات، مؤكدا أن ما حدث أمس كان فوضى خالصة.