مباحثات عسكرية أمريكية سعودية في الرياض

التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي، في الرياض اليوم الخميس، وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات أنتوني تاتا، بحضور السفير الأمريكي لدى المملكة جون أبي زيد.وبحث الجانبان خلال اللقاء برامج التعاون الثنائي في المجال الدفاعي وتعزيزها في إطار الشراكة بين البلدين الصديقين، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان العامة للجيش السعودي الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، ووكيل وزارة الدفاع للشؤون الاستراتيجية أحمد بن علي عسيري وآخرون.