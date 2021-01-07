الصغير: «حذاء فيللينى» تحدثت عن التعذيب بالمعتقلات فى التسعينيات

أعلن صالون إحسان عبدالقدوس، مساء أول أمس، عن أسماء الفائزين بجوائز مجالات الرواية والقصة القصيرة والنقد، حيث جاء اسم الناقد والأكاديمي دكتور أحمد الصغير ضمن أبرز الحاصلين على الجائزة في مجال النقد عن دراسته النقدية "أشكال التجريب في رواية حذاء فيلليني للروائي الكبير وحيد الطويلة".يتحدث الناقد والأكاديمي أحمد الصغير، في تصريحات لـ"الدستور"، عن دراسته حيث يقول: "جاءت الدراسة لتلقي الضوء على التجريب في الرواية، كالتجريب السردي واللغوي والسينمائي وتوظيف تقنيات السينما في الرواية، بالإضافة إلى طبيعة الشخصيات الدرامية".ويشير أحمد الصغير إلى أن رواية "حذاء فيلليني" تميزت بحسها الدرامي ومنطقها الفني الذي ينفتح على الفنون الأخرى.ولفت إلى أن الرواية قامت على اللعب بضمير المتكلم والغائب، إلى جانب طرحها للعديد من القضايا المهمة في مجتمعنا العربي، ومنها قضية التعذيب داخل المعتقلات في فترة التسعينيات.وعن منحه الجائزة قال: "تمثل الجوائز الأدبية جانبا مهما في الحركة النقدية في مصر والعالم العربي، لما له من دور تحفيزي على تقويم الفكر النقدي وعلى الناقد نفسه من خلال التشجيع والتقدير ونشر روح المنافسة العلمية بين النقاد".ويشير دكتور أحمد الصغير إلى أن "الجوائز تسهم في انتشار الثقافة النقدية لدى الجماهير والقدرة على طرح مقاربات وانطباعات نقدية عن الأعمال الأدبية كافة في الرواية الحديثة والشعر والقصة والسيرة الذاتية وغيرها".وعن جائزة إحسان عبدالقدوس الأدبية يلفت الناقد أحمد الصغير إلى أنها تحمل أسمًا لقامة أدبية كبيرة "إحسان عبدالقدوس" والذي أسهم بدوره في حركة الرواية العربية في منتصف القرن الماضي.وأضاف الناقد أحمد الصغير أن "إحسان عبدالقدوس كان كاتبا حداثيًا بامتياز من خلال قضاياه وأفكاره التقدمية في بناء المجتمع المصري".