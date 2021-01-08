تفاصيل بدء تطوير موزع فريال بأسوان بتكلفة 35 مليون جنيه

كشف المهندس سامي أبو وردة، رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، عن البدء في أعمال إحلال وتجديد موزع كهرباء فريال، جهد 11 ك. ف بإجمالي تكلفة 35 مليون جنيه.وقال رئيس شركة مصر العليا، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن الموزع يتكون من 24 خلية بينها 8 خلايا دخول و16 خلية خروج، ويتم تغذية الموزع من مصدري تغذية وهي محطتي محولات شرق أسوان ومحطة محولات السيل، ويتم تأمين التغذية عن طريق ربط الموزع بموزعات كهرباء أطلس والطابية، وذلك من أجل تحسين الجهود وضمان استمرارية التغذية الكهربائية.وأشار إلى أن الموزع تم تجديده بالموارد الذاتية للشركة، ويوفر تغذية بديلة وتخفيف الأحمال على المغذيات القائمة، وهي السنترال كتراكت 1 ومستشفى مبارك ومرشح جبل تقوق وإيزيس 1 وجزيرة الغرب، وكتراكت 2 والمتحف النوبي والمرشح الجديد ودار الشباب والمحكمة ورافع مياه فريال وجزيرة إيزيس والإذاعة والمرشح القديم والتليفزيون.