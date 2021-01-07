«سرقة الأعراض» جديد كريمة أبو العينين عن دار النخبة

صدر حديثًا عن دار النخبة المجموعة القصصية «سرقة الأعراض» للكاتبة كريمة أبو العينين، وتقع المجموعة في 115 صفحة من القطع المتوسط.تضم المجموعة قصصًا إنسانية واجتماعية سردتها الكاتبة ببراعة لنماذج مختلفة من البشر تعالج الكثير من المشكلات التي يعاني منها المجتمع، ومواقف يعيشها الكثيرون.مشاعر وأحاسيس تنقلها لنا المؤلفة كريمة أبو العينين من خلال شخوص قصصها لنعيش معهم لحظات بؤس وسعادة.من المجموعة نقرأ: "استيقظت أبو قير كلها على صراخ الســت نجية وبكاء أبنائها الأربعة وذهول أبيهم، صرخة نجية جمعت حولهــا الأهل والجيران والأغراب.. الكل تلهف على معرفة أسباب صراخ هذه الأسـرة الطيبة التي يشهد لها الكل بالأخلاق والرضا بالمقسوم، فالأب سائق مقطورة، يغيب عن أهله بالأسابيع، ويعود محمل بما لذّ وطاب لأولاده ولزوجته، اليوم عاد وأطعم أسرته بما يحمله من خير، وذهب إلى مضجعه، الكل سعيد ليستيقظوا على هذا العويل الذي أطلقته الأم، لأنها لم تجد ابنتها في غرفتها مع أختيها اللتين لم تعرفا الســبب، ولا حتى شعرتا بأي شيء من الممكن أن يستخدم كخيط للبحث عن أختهما ملك.