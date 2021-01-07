غدًا.. مناقشة «طلب سلطان الغناء الشعبي» على النيل الثقافية

يحل الباحث محب جميل ضيفًا على القناة الثقافية للحديث عن كتابه "محمد عبد المطلب سلطان الغناء"، وذلك في حلقة جديدة من برنامج طرب شعبي في الخامسة والربع من مساء غدٍ.الكتاب صادر عن دار آفاق للنشر والتوزيع للباحث الموسيقي محب جميل، بالتعاون مع الصندوق العربي للثقافة والفنون "أفاق" كجزء من منحة الكتابات الإبداعية لعام 2020.الكتاب يتتبع سيرة المطرب محمد عبد المطلب الحياتية والفنية من خلال مراجعة الصحافة الفنية منذ ظهور اسمه في سماء الغناء وتحديدًا في الإذاعة المصرية عام 1936 حتي وفاته عام 1980.يفتتح الكتاب بكلمة للدكتور فكتور سحاب عن عبد المطلب جاء فيها:"محمد عبد المطلب.. غريب! لم نسمع في الكون صوتا أجش، ومع ذلك يطربك طربًا جارفًا، يبلغ بالمستمع العربي أقصى درجات المتعة، إنه في هذا، أشبه بالشيخ زكريا الذي كان يملك، حين يغني، هذه السمة الغريبة، التي تجعل منهما قامتين باسقتين فريدتين في عصرنا، في الكثير من العصور، ماضيها والمقبل منها. شكرا محب جميل تكرارا مني وبالنيابة عن كل الذين سيقرأون كتابك المحب الجميل".