رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«اﻷوقاف»: افتتاح 23 مسجدا في 5 محافظات غدًا

الخميس 07/يناير/2021 - 11:12 م
وزير اﻷوقاف
وزير اﻷوقاف
أميرة العناني
طباعة
تفتتح وزارة الأوقاف، غدا الجمعة (23) مسجدًا في خمس محافظات ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر الماضي (690) مسجدًا.

وذكرت وزارة الأوقاف، أنه في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح أكثر من (500) مسجد جديد ليصل إجمالي ما تم افتتاحه في واحد وثمانين يومًا فقط (690) مسجدا على مستوى الجمهورية وبعمارة غير مسبوقة تليق بوطننا العظيم.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي سيتم افتتاحها الجمعة القادم جاءت على النحو التالي: 10 مساجد بمحافظة الشرقية، و9 مساجد بمحافظة المنيا، و2 مسجد في محافظة البحيرة، ومسجد بكل محافظة من محافظات المنوفية والأقصر.

وقالت الوزارة إن الأمر لا يقف عند تشييد المساجد، وإنما يأتي الاهتمام بها صيانة ونظافة، وإعدادًا متميزًا للأئمة العاملين بها، بغرض نشر الفكر الإسلامي الوسطي الرشيد، وتحصين أبنائنا وشبابنا ومجتمعنا من التطرف، وقطع دابر المتطرفين من أي سيطرة على بيوت الله (عز وجل).

موضوعات متعلقة

طفرة كبيرة.. تفاصيل إتاحة 20 خدمة حكومية جديدة على منصة مصر الرقمية

القبض على مدير مطعم اليوتيوبر عمرو راضي بالمنصورة

النيابة تحقق في بلاغ يتهم أحمد عيد عبدالملك بإثارة الفتنة

الأهلي يعلن تأسيس ناد عالمي يحمل اسمه للمشاركة في دوري أبطال أوروبا

الصور

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك لتهنئتهم بعيد الميلاد

image description

حملة لرفع الإشغالات بشرق وغرب مدينة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخازن المستلزمات الطبية

image description

محافظ أسيوط يصرف إعانات مادية لبعض الحالات المستحقة

image description

وكيل صحة الغربية يشكل لجنة لمتابعة «الأوكسجين» بالمستشفيات

الأكثر قراءة

النيابة تحقق في بلاغ يتهم أحمد عيد عبدالملك بإثارة الفتنة

مصطفى بكرى: تعديل وزاري مرتقب خلال أيام

الأهلي يعلن تأسيس ناد عالمي يحمل اسمه للمشاركة في دوري أبطال أوروبا

القبض على مدير مطعم اليوتيوبر عمرو راضي بالمنصورة

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

الثلوج تغطي إسبانيا باللون الأبيض

خطوات الاستعلام على مخالفات المرور وطرق السداد

بثروة 185 مليار دولار.. إيلون ماسك الأغنى في العالم

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بالرقم القومي ناتجاس

أيام زمان

أسرار واعترافات وحكايات روبي.. رحلتي من الإغراء لـ«الدلع»

بسبب سيجارة.. مشاجرة بين إسماعيل ياسين ويوسف شاهين تنتهي بتدخل المليجي

موقف كوميدي كاد أن يودي بها للسجن.. زهرة العلا تسرق سيارة بالخطأ

أحداث الفيلم تدور حول طفلة.. هكذا رفضت فاتن حمامة مشاركة فيروز البطولة

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: هل قطعت الطريق إلى آخره؟
مدحت بشاى
أطفالنا فى زمن الجائحة
د. محمد عفيفي
وعلى أرض مصر السلام وبالناس المسرة
جمال طه
جيش مصر يوارى أحلام «قمبيز» ثرى بحر الرمال العظيم
المزيد

الثقافة

«ممنوع من التداول».. «الدستور» تحقق في منع طباعة أحدث كتب عندليب الصحافة

إرجاء المهرجان القومي للسينما المصرية مع استمرار تلقي المشاركات

«سرقة الأعراض» جديد كريمة أبو العينين عن دار النخبة

غدًا.. مناقشة «طلب سلطان الغناء الشعبي» على النيل الثقافية