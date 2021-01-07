«العشيرة المحمدية» تحيي ذكرى وفاة شيخها الأسبق بعد صلاة الجمعة

أعلنت العشيرة المحمدية الصوفية عن إحياء ذكرى وفاة شيخها الأسبق محمد عصام الدين زكى إبراهيم الذي توفي منذ ٣ أعوام.وذكرت العشيرة في بيانها إنه كعادة العشيرة المحمدية أن تُحيى ذكرى وفاة مشايخها بمجالس العلم والذكر الشرعى، ولكن نظرا لظروف تفشي فيروس كورونا، تحيى الذكرى بقراءة ختمة القرآن الكريم على روحه غدًا بعد صلاة الجمعة بمسجد مشايخ العشيرة المحمدية بصلاح سالم.وتابع البيان: "نسأل الله أن يرضى عن سيدنا الشيخ محمد عصام، ويتقبله فى زمرة الصالحين ويرفع درجته فى أعلى الجنات، ويلحقنا به مع أبيه وأجداده على الإيمان الكامل".