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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«اعملى بلوك».. صابرين ترد على أحد مهاجميها بـ«تويتر»

الجمعة 08/يناير/2021 - 05:47 ص
صابرين
صابرين
محمد مجدي
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تعرضت الفنانة صابرين للتنمر من أحد متابعيها على موقع "تويتر"، حيث اتهمها بالنفاق، وسط استغراب شديد من قِبل متابعيها على حسابها الرسمي.

بداية القصة عندما قام أحد متابعى الفنانة بالتعليق على أحد منشوراتها على الموقع، حيث كتب لها ‏‎"كلمة حق تريدين بها الباطل، أنتِ منافقة ليس إلا، مع كل تغريدة تسقطين في نظري أكثر".

تعليق هذا الشخص استفز صابرين وجعلها بكل تعلق عليه بهدوء أعصاب بكلمة "اعملي بلوك"، مصحوبة ببعض الضحكات الشهيرة في تعليقات السوشيال ميديا.

ومع تعليق صابرين انهال عدد من جمهورها للدفاع عنها من خلال تعليقهم على صاحب الحساب طالبين منه أن يتحدث بشكل لائق أو لا يتابعها من الأساس.

الجدير ذكره أن صابرين تنتظر عرض فيلمها مع النجم محمد هنيدي والذي يحمل اسم "النمس والإنس" وهو من إخراج شريف عرفة.
«اعملى بلوك».. صابرين ترد على أحد مهاجميها بـ«تويتر»
«اعملى بلوك».. صابرين ترد على أحد مهاجميها بـ«تويتر»

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