اندلاع حريق هائل بمخزن للزيوت بقرية التوافقية بالبحيرة

اندلع منذ قليل حريق هائل داخل مخزن للزيوت بقرية التوافقية التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة إخطارا من الحماية المدنية يفيد باندلاع حريق هائل داخل مخزن للزيوت بقرية التوافقية التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاي البارود.وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وجار فرض كردون أمنى حول الحريق للسيطرة عليه.تم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة