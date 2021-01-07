رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عضو بـ«الشيوخ» يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

الخميس 07/يناير/2021 - 10:13 م
النائب أحمد محسن،
النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
طباعة
هنأ النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجموع الأقباط في مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد، سائلا الله أن يعيده والإخوة الأقباط والمسلمين وكل الشعب المصري في أتم خير وسعادة.

وقال محسن، إنه برغم الألم بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر وكافة أنحاء العالم، وهو ما حال دون زيارة الإخوة الأقباط وتهنئتهم في كنائسهم ومنازلهم. إلا أننا سعداء أن العيد يحل على مصر وهى في رخاء واستقرار وأمن وتظللها شجرة الوحدة الوطنية المثمرة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن بعض الموتورين ممن يكرهون هذا الوطن، وبمساعدة الإرهابيين والمتطرفين توهموا في سنوات سابقة إنه بإمكانهم تهديد الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي للوطن عبر بعض الأعمال الإجرامية، موضحا أن القيادة المصرية الوطنية الحكيمة استطاعت التصدي لهؤلاء ودحرهم ومن ورائهم، ليعيش الأقباط والمسلمين في خير واستقرار وأمن.

وشدد محسن على أن الوحدة الوطنية المصرية، مضرب الأمثال في العالم العربي والعالم ولم يستطع أحد طوال التاريخ هزها أو النيل منها، لأن المصريين نسيج واحد وأمة واحدة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

وصول جثامين المصريين من السعودية والسلطات تنهي إجراءات خروجهم

الأهلي يعلن تأسيس ناد عالمي يحمل اسمه للمشاركة في دوري أبطال أوروبا

النيابة تحقق في بلاغ يتهم أحمد عيد عبدالملك بإثارة الفتنة

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

الصور

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك لتهنئتهم بعيد الميلاد

image description

حملة لرفع الإشغالات بشرق وغرب مدينة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخازن المستلزمات الطبية

image description

محافظ أسيوط يصرف إعانات مادية لبعض الحالات المستحقة

image description

وكيل صحة الغربية يشكل لجنة لمتابعة «الأوكسجين» بالمستشفيات

الأكثر قراءة

النيابة تحقق في بلاغ يتهم أحمد عيد عبدالملك بإثارة الفتنة

الأهلي يعلن تأسيس ناد عالمي يحمل اسمه للمشاركة في دوري أبطال أوروبا

مصطفى بكرى: تعديل وزاري مرتقب خلال أيام

القبض على مدير مطعم اليوتيوبر عمرو راضي بالمنصورة

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

الثلوج تغطي إسبانيا باللون الأبيض

خطوات الاستعلام على مخالفات المرور وطرق السداد

بثروة 185 مليار دولار.. إيلون ماسك الأغنى في العالم

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بالرقم القومي ناتجاس

أيام زمان

أسرار واعترافات وحكايات روبي.. رحلتي من الإغراء لـ«الدلع»

موقف كوميدي كاد أن يودي بها للسجن.. زهرة العلا تسرق سيارة بالخطأ

أحداث الفيلم تدور حول طفلة.. هكذا رفضت فاتن حمامة مشاركة فيروز البطولة

بسبب سيجارة.. مشاجرة بين إسماعيل ياسين ويوسف شاهين تنتهي بتدخل المليجي

مقالات الرأي
مدحت بشاى
أطفالنا فى زمن الجائحة
د. محمد عفيفي
وعلى أرض مصر السلام وبالناس المسرة
جمال طه
جيش مصر يوارى أحلام «قمبيز» ثرى بحر الرمال العظيم
ماجد حبته
رعاع فى الكونجرس!
المزيد

الثقافة

قريبًا.. صدور رواية «الشيطان الذي في داخلنا» عن منشورات المتوسط

«أسرار الإبداع فى أدب الأطفال والشباب الصغير» جديد يعقوب الشارونى

بدء تلقى طلبات الاشتراك في المرحلة الثانية من «ابدأ حلمك» بالمحافظات

بعد اقتحام الكونجرس الأمريكي.. قراءة في أفكار «اليمين المتطرف»