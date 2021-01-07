عضو بـ«الشيوخ» يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

هنأ النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجموع الأقباط في مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد، سائلا الله أن يعيده والإخوة الأقباط والمسلمين وكل الشعب المصري في أتم خير وسعادة.وقال محسن، إنه برغم الألم بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر وكافة أنحاء العالم، وهو ما حال دون زيارة الإخوة الأقباط وتهنئتهم في كنائسهم ومنازلهم. إلا أننا سعداء أن العيد يحل على مصر وهى في رخاء واستقرار وأمن وتظللها شجرة الوحدة الوطنية المثمرة.وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن بعض الموتورين ممن يكرهون هذا الوطن، وبمساعدة الإرهابيين والمتطرفين توهموا في سنوات سابقة إنه بإمكانهم تهديد الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي للوطن عبر بعض الأعمال الإجرامية، موضحا أن القيادة المصرية الوطنية الحكيمة استطاعت التصدي لهؤلاء ودحرهم ومن ورائهم، ليعيش الأقباط والمسلمين في خير واستقرار وأمن.وشدد محسن على أن الوحدة الوطنية المصرية، مضرب الأمثال في العالم العربي والعالم ولم يستطع أحد طوال التاريخ هزها أو النيل منها، لأن المصريين نسيج واحد وأمة واحدة.