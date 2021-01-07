سيناتور جمهوري: إنجازات ترامب تشوهت باقتحام أنصاره مقر الكونجرس

قال السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، إن إنجازات الرئيس دونالد ترامب تشوهت بما جرى أمس الأربعاء من اقتحام مقر الكونجرس الأمريكي، حسبما نقلت قناة العربية.وأضاف السيناتور الجمهوري جراهام، أن الرئيس ترامب حرض يوم أمس على الفتنة، مؤكدا أنه أمر محزن أن يكون الرئيس ترامب السبب لما حصل أمس.وأكد جراهام، أن ترامب دمر داعش وخرج من الاتفاق النووي وحقق اتفاقات سلام.