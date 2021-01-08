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الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بسبب الشبورة التى غطت المجرى الملاحى لقناة السويس ما تسبب فى انعدام الرؤية واصدار تعليمات لتوقف حركة المعديات نهائيا بين ضفتى القناة حتي عوده الرؤية.

لهذا السبب توقفت حركة المعديات بالمجرى الملاحى فى بورسعيد..(صور)

الجمعة 08/يناير/2021 - 02:28 ص
المجرى الملاحى فى
المجرى الملاحى فى بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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توقفت حركة المعديات، مساء اليوم الخميس، بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد بسبب الشبورة التي غطت المجرى الملاحي لقناة السويس ما تسبب في انعدام الرؤية وإصدار تعليمات لتوقف حركة المعديات نهائيًا بين ضفتي القناة حتي عودة الرؤية.

وشهدت المناطق انتظار السيارات حالة من التكدس المروري وإعاقة في السير بالإضافة إلى تجمع الآلاف من أهالي المدينتين بعد أن منعتهم الشبورة من العبور إلى منازلهم.

وغطت الشبورة المائية شوارع المحافظة بأحيائها المختلفة ومدينة بورفؤاد، ووجد سائقو السيارات صعوبة في الرؤية، كما غطت الشبورة مجرى قناة السويس الملاحي.

وأعلنت إدارة مرور بورسعيد بأنه تم اغلاق طريق الخروج من بورسعيد إلي الإسماعيلية وطريق محور ٣٠ يونيو نظرًا لوجود شبورة كثيفة وانعدام الروية على الطريق، وحرصًا على سلامة المواطنين أثناء السفر.

كما تهيب بقائدي السيارات القادمين إلي محافظة بورسعيد من المحافظات الأخرى بضرورة توخي الحذر وعدم السرعة.
لهذا السبب توقفت حركة المعديات بالمجرى الملاحى فى بورسعيد..(صور)
لهذا السبب توقفت حركة المعديات بالمجرى الملاحى فى بورسعيد..(صور)
لهذا السبب توقفت حركة المعديات بالمجرى الملاحى فى بورسعيد..(صور)
لهذا السبب توقفت حركة المعديات بالمجرى الملاحى فى بورسعيد..(صور)
لهذا السبب توقفت حركة المعديات بالمجرى الملاحى فى بورسعيد..(صور)
لهذا السبب توقفت حركة المعديات بالمجرى الملاحى فى بورسعيد..(صور)
لهذا السبب توقفت حركة المعديات بالمجرى الملاحى فى بورسعيد..(صور)
لهذا السبب توقفت حركة المعديات بالمجرى الملاحى فى بورسعيد..(صور)

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