لهذا السبب توقفت حركة المعديات بالمجرى الملاحى فى بورسعيد..(صور)

توقفت حركة المعديات، مساء اليوم الخميس، بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد بسبب الشبورة التي غطت المجرى الملاحي لقناة السويس ما تسبب في انعدام الرؤية وإصدار تعليمات لتوقف حركة المعديات نهائيًا بين ضفتي القناة حتي عودة الرؤية.وشهدت المناطق انتظار السيارات حالة من التكدس المروري وإعاقة في السير بالإضافة إلى تجمع الآلاف من أهالي المدينتين بعد أن منعتهم الشبورة من العبور إلى منازلهم.وغطت الشبورة المائية شوارع المحافظة بأحيائها المختلفة ومدينة بورفؤاد، ووجد سائقو السيارات صعوبة في الرؤية، كما غطت الشبورة مجرى قناة السويس الملاحي.وأعلنت إدارة مرور بورسعيد بأنه تم اغلاق طريق الخروج من بورسعيد إلي الإسماعيلية وطريق محور ٣٠ يونيو نظرًا لوجود شبورة كثيفة وانعدام الروية على الطريق، وحرصًا على سلامة المواطنين أثناء السفر.كما تهيب بقائدي السيارات القادمين إلي محافظة بورسعيد من المحافظات الأخرى بضرورة توخي الحذر وعدم السرعة.