نائبة بايدن: الشعب الأمريكي غاضب من أحداث الكونجرس وسنطبق العدالة

قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الخميس، إن إدارتهم ستعمل على بناء أمريكا أكثر مساواة وعدالة.وأكدت هاريس في كلمة لها مساء اليوم ضمن مؤتمر صحفي لأفراد إدارة بايدن، أن الرئيس المنتخب سيحرص على سيادة القانون في الولايات المتحدة.وشددت هاريس على أن المسئولين في وزارة العدل سيعملوا على إعادة الثقة بالقانون الأمريكي.. مؤكدة ضرورة تحقيق المساواة أمام القانون على الجميع.وأوضحت نائبة الرئيس المنتخب أن الشعب الأمريكي غاضب جدا من أحداث الكونجرس، والتي شهدت أعمال عنف وشغب مرفوض تماما.من جانبه، وصف جو بايدن الرئيس الأمريكي المنتخب، في وقت سابق اليوم من شارك في أحداث اقتحام الكونجرس الأمس إرهابيون محليون.وقال الرئيس الأمريكي المنتخب في خطابه، إن ما حدث لم يكن مفاجئًا لأن الرئيس ترامب سخر من القانون والدستور لمدة 4 سنوات، مؤكدا أن ما حدث أمس كان فوضى خالصة.