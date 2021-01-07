موقف كوميدي كاد أن يودي بها للسجن.. زهرة العلا تسرق سيارة بالخطأ

يمكن لأي شخص أن يقوم ببعض التصرفات التي تعرضها لمواقف محرجة نتيجة خطأ غير مقصود، إلا أن ما حدث مع الفنانة زهرة العلا لم يكن مجرد موقف محرج، وإنما موقف كفيل بأن يتم وضعها بالسجن لولا تدارك الأمر.ففي أحد الحوارات الصحفية تحدثت الفنانة زهرة العلا عن أحد أهم المواقف التي لا تنساها في حياته في النصف الأول من خمسينات القرن الماضي، فقد كانت مخطوبة وكان لديها بعض الالتزامات الشخصية فقررت الذهاب للبنك لسحب مبلغ من المال واستعارت سيارة خطيبها لتذهب للبنك.قررت زهرة العلا ترك سيارتها على الرصيف المواجه للبنك ودخلت لسحب المبلغ ثم عادت ولم يكن قد مر وقت طويل إلا أنها فوجئت بوجود شرطي مرور يقف على الرصيف المجاور للسيارة بغضب شديد، ويدون في دفتره مخالفة للسيارة وكذلك السيارات الأخرى الموجودة على الرصيف في أماكن غير مخصصة لذلك.وتقول زهرة العلا في الحوار: "شعرت بذعر وفزع من غضب شرطي المرور والمخالفات التي يدونها، وما أن وصلت إلى السيارة حتى قفزت بداخلها وانطلقت مسرعة إلى استوديو شبرا فقد كنت مرتبطة بموعد تصوير هناك، وهناك صوت سرينة يصدر من موتوسيكل بوليس يسير ورائي بسرعة كبيرة طول الطريق حتى مكان الأستوديو".لم تكن الفنانة زهرة العلا تعرف ما الذي حدث ولم تعر موتوسيكل الشرطة أي اهتمام حتى وصلت الاستوديو، وما إن توقفت حتى وجدت رجال البوليس وكأنهم أمسكوا بلص يسرعون إليها ويتهمونها بسرقة السيارة.تقول زهرة العلا: "نظرت إلى السيارة التي كنت أركبها وفوجئت بأنها ليست سيارة خطيبي وإنما سيارة شخص آخر من نفس اللون والماركة، وكان صاحب السيارة يقف ليتحدث مع العسكرى حين خرجت من البنك وانطلقت بالسيارة مسرعة دون تحقق فظن الجميع أنني سرقتها".انهال صاحب السيارة على زهرة العلا بالشتائم والاتهامات حتى أدرك الجميع الخطأ الذى حدث واعتذرت له عن هذا الخطأ غير المقصود، لكنها لامت صاحب السيارة قائلة: "انت ازاى تسيب عربيتك مفتوحة، لو كانت مقفلة مكنتش عرفت اركبها ومكنش اللى حصل حصل".