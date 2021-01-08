«قبلة الحياة».. كيف تمنح الدولة أصحاب ذوى الإعاقة أطراف جديدة؟

كان أبريل 2018، نقطة تحول في حياة مصطفى فرج، الطالب بكلية طب القصر العيني، فأثناء محاولته استقلال القطار من مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، متوجهًا للقاهرة حيث جامعته، لم يستطع إتمام رحلته الأسبوعية هذه المرة، لكن هذه المرة فعند دخوله المحطة رأى القطار يغادرها فحاول مستميتًا الركوب، لكنه وقع على القضيب، فكان جسمه في الفراغ الكائن بين الرصيف وعجلات القطار، هذا أخر ما يتذكره صاحب الثلاث والعشرين عامًا عن هذا اليوم المشؤوم كما يصفه.كُتب له عمر جديد، لكنه استقيظ من الصدمة العصبية التي أصابته لحظة الحادث على قرار الطبيب ببتر زراعه اليسرى بالكامل، لحمايته من الغرغرينا بسبب نخر العظام بشكل بالغ، ولو تُرك للغرغرينا كانت أودت بحياته.عانى لفترة طويلة من صعوبة في الحركة، شعر أن حياته ومستقبله قد انتهى بالكامل، فبدلًا من حضور المحاضرات كي يصبح طبيبًا، بدأ يطوف العيادات ومراكز علاج طبيعي، بحثًا عن شيء يساعده على الحركة وممارسة الحياة مرة أخرى بشكل طبيعي، عامان دون أن يتبدّل الحال، حتى لجأ إلى مؤسسة «يوم المستشفيات» التي أمدته بذراع صناعية الكترونية، فلم يكن يتمكن من شرائها لولا الجمعية لا سيما أن سعرها يفوق الـ 175 ألف جنيه وهو يتيم تعوله والدته بجانب ثلاث أشقاء.بتلك الطريقة تمكن مصطفى من استئناف الدراسة الفصل الدراسي الأول من هذا العام، آلاف من فاقدي الأمل في الحياة، رُدت إليهم أرواحهم بعد حصولهم على أطراف تعويضية تمكنهم من ممارسة الحركة مرة أخرى.رحلة مصر في توفير أجهزة تعويضية ممتدة لأكثر من ثمانية عقود وعليه فقد أنشأت مصنع أطراف صناعية عام 1948 ليكون الأول من نوعه في الشرق الأوسط، يتبع مؤسسة «يوم المستشفيات للتنمية والتأهيل»، هي أول مؤسسة في الشرق تمد ذوي الإعاقات الحركية بالأطراف التعويضية، تم إشهارها من وزارة الشئون الاجتماعية برقم 132 لسنة 1966.ما نتحدث عنه في هذا الملف لم يقف عند مصنع قرب على قرن من الإنتاج، لكن مصر مرت بمراحل عدة في مجال الأطراف الصناعية حتى أنها بدأت تنتج الذكية القادرة على مساعدة المريض على القيام بأنشطته بسهولة.وفي مطلع العام الجاري افتتحت وزارة التضامن الاجتماعي مصنعًا جديدًا مركزيًا لانتاج الأطراف الصناعية بأعلى معايير الجودة، في إطار المشروع القومي لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.يستهدف المصنع توريد مليون طرف صناعي على مدار 5 سنوات بمعدل 200 ألف طرف سنويًا، للأشخاص ذوي الإعاقة من الفئات الأولى بالرعاية بأسعار ميسرة مع تقديم تسهيلات في السداد من خلال بنك ناصر الاجتماعي، كما يستهدف المشروع تقديم خدمات تأهيلية لاستخدام الأطراف وخدمات ما بعد البيع للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى توفير مصنع مركزي مجهز بأحدث التكنولوجيا في مركز التأهيل والعلاج الطبيعي التابع للقوات المسلحة لإنتاج الأطراف الصناعية بأحدث معايير الجودة مع إضافة مراكز متابعة وصيانة.وأعلنت "التضامن" في الخامس من الشهر الحالي إنطلاق المرحلة الأولى للمنظومة والتي تتمثل في حصر وتسجيل الأشخاص الذين لديهم الإعاقات على موقع الكتروني دشنته لهذا الغرض، البداية ستكون الفئة المستهدفة تتمثل فيمن لديهم بتر في أحد الأطراف أو أكثر من طرف، كما يقدم المشروع أجهزة مساعدة مثل الكراسي المتحركة وأجهزة الشلل النصفي أو الدماغي أو الرباعي وأجهزة أخرى.ينتوي إسلام الصياد التسجيل للاستفادة من المشروع، فقد عاش أخر خمس سنوات من عمره عاجز لا يقدر على خدمة نفسه رغم عدم بلوغه الأربعين عام حتى الآن، فقد خسر قدمه نتيجة جرح سكر تسبب في اصابته بنزيف حاد والتهاب قرر الأطباء على إثره بتر القدم اليمنى عام 2014، ظنوا في البداية ان هذه ستكون أبلغ خسائره لكن لسوء تطهير الجرح ومتابعة تنظيفه أصيب بتخثر في كريات الدم وتكسر الصفائح الدموية، وصلت الإصابة لليسرى وبترت خلال عام من الاصابة الأولى.الإعاقة أفقدته وظيفته كمسؤول شئون قانونية بإحدى شركات التصدير الكبرى؛ لذا لم تكف مدخراته على تركيب جهاز تعويضي واكتفى بسيقان بلاستيكية مؤقتة تُركب يديويًا كل صباح، ولحدتها أصابته بتقرحات في عظام الفخذ لذا يتأذى منها لحظيًا، وتأتي المبادرة كطوق نجاة يعينه على إستئناف حياة إسلام مرة أخرى.