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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تشهد أعلى عدد وفيات جديدة بكورونا

الخميس 07/يناير/2021 - 10:12 م
كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا
وكالات
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أفاد إحصاء لرويترز أن جائحة فيروس كورونا المتفشية حصدت أعلى عدد يومي للوفيات في الولايات المتحدة حتى الآن أمس، إذ أودت بحياة أكثر من 4000 شخص، بينما استحوذت الأحداث التي وقعت في واشنطن يوم الأربعاء على اهتمام البلاد.

وأظهر تحليل رويترز لبيانات الصحة العامة، أن عدد حالات دخول المستشفيات بسبب كوفيد-19 بلغ 132051، مسجلا رقما قياسيا لليوم الرابع على التوالي حتى وقت متأخر من الليلة الماضية.

وبينما حاصر ألوف من أنصار الرئيس دونالد ترامب، ومعظمهم بلا كمامات، مبنى الكونجرس تجاوزت حالات الإصابة اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد حاجز 250 ألفا مجددا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 21.2 مليون.

وتفاقمت إصابات الفيروس القاتل في معظم أنحاء ولاية كاليفورنيا، بما فيها منطقة مدينة لوس أنجلوس، مما دفع المستشفيات للعمل بأقصى طاقتها الاستيعابية.

وأمر مسئولو الصحة أوائل هذا الأسبوع بتعليق الجراحات الاختيارية لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل، فيما يزيد على 12 مقاطعة في الجنوب والوسط.

وسجلت كل من نيفادا ونيو هامبشير وأوكلاهوما وبنسلفانيا أعلى حصيلة وفيات في يوم واحد أمس الأربعاء.

وتفاقمت أحدث زيادة في الإصابات بسبب الانتشار السريع للسلالة المتحورة الجديدة السريعة الانتشار من الفيروس، والتي اكتُشفت لأول مرة في بريطانيا في ديسمبر، وانتشرت حاليا في العديد من الولايات الأمريكية بما فيها نيويورك.

وأعلنت وزارة الصحة في بنسلفانيا اليوم الخميس أول حالة إصابة.. مؤكدة بسلالة الفيروس الجديدة في مقاطعة دوفين.

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