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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

أحداث الفيلم تدور حول طفلة.. هكذا رفضت فاتن حمامة مشاركة فيروز البطولة

الخميس 07/يناير/2021 - 10:19 م
فاتن حمامة
فاتن حمامة
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الطفلة المعجزة، أطلق النقاد ونجوم الفن هذا اللقب على الفنانة "فيروز"، وهي الطفلة التي حققت نجاحا كبيرا على شاشات السينما ولم تكن قد تجاوزت السبعة أعوام من عمرها، وكان الكثير من الفنانون يتسابقون لظهورها معهم في أعمالهم، إلا أن سيدة الشاشة العربية قد رفضت ذلك.

ولدت فيروز في العام 1943، لأسرة ذات أصول أرمنية، وكان لدى تلك الأسرة طفلتان، واكتشف موهبتها الفنان اللبناني إلياس مؤدب، والذي كان صديق العائلة، ودربها على حفظ عدد من المونولوجات واصطحبها معه للغناء في أحد الملاهي، وتصادف حضور الملك فاروق ذات ليلة، وبهرته الصغيرة بغنائها ورقصها فمنحها أول مكافأة في حياتها، وكانت خمسين جنيها.

ظلت فيروز تقدم المنولوجات حتى قرر الفنان أنور وجدي المغامرة، وتقديمها على شاشات السينما، لتشاركه في بطولة فيلم "ياسمين" ووقع مع والدها عقد احتكار.

وعرض أنور وجدي على الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب أن يشاركه العمل، إلا أن عبدالوهاب رفض ذلك خشية عدم نجاح التجربة، وأن الطفلة لم تكن تجيد سوى فن المونولوج، إلا أن أنور وجدي أصر على إكمال التجربة رغم التحذيرات.

قرر أنور وجدي إنتاج الفيلم بنفسه، وعرض السيناريو على الفنانة فاتن حمامة لتشاركه بطولة العمل، إلا أنها رفضت أن تشارك في فيلم تدور أحداثه حول طفلة، وأن تكون البطلة الحقيقية للفيلم هي الطفلة، كما قرر وجدي عرض الفيلم على النجمة مديحة يسري التي قبلت الدور دون تردد، وبالفعل حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا، إلا أن فيروز لم تقدم سوى عدد قليل من الأفلام رغم نجاحها.

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