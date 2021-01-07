بعد تألقها فى شخصية "حنان".. وجه القمر تتصدر ترند "تويتر" بهشتاج "دينا فؤاد فى جمال الحريم"

تصدرت وجه القمر دينا فؤاد، اليوم الخميس، تريند موقع "تويتر" عبر هاشتاج "#دينا فؤاد فى جمال الحريم"، بعد تألقها فى العمل، وتزامنًا مع عرض الحلقة الـ 19 من مسلسل الرعب والتشويق "جمال الحريم"، على قناة DMC، حيث يتصدر نسب المشاهدة، ويحقق صدى واسعا منذ عرض حلقاته الأولى.وجاء الهاشتاج معبرا عن تفاعل رواد موقع التدوينات "تويتر" بأداء دينا فؤاد فى شخصية "حنان" التى تحمل كثيرا من التحولات الدرامية داخل المسلسل، حيث تظهر فى سياق الأحداث بدور صعب ومركب، وخضعت النجمة للكثير من التدريبات، وقامت بتحضيرات عديدة لإتقان تجسيد شخصية "حنان"، وجاءت تعليقات رواد تويتر: " مسلسل جمال الحريم حاجه حلوة تخوف، أبطال العمل شغل فاخر من الآخر، دينا فؤاد وبس"، و"دينا فؤاد تتألق فى جمال الحريم"، وغيرها من التعليقات الإيجابية.ونجحت وجه القمر دينا فؤاد، فى تقديم شخصية "حنان" ببراعة شديدة، وإتقان كبير، وأبدعت فى الدور رغم صعوبته، حيث أشاد الجمهور بإمساكها بتفاصيل الشخصية، وإبداعها فيها حتى إنها صارت حديث مواقع التواصل الاجتماعى بسبب تميزها واختلافها فى أداء الشخصية، كما أن كثيرا من مشاهدها تم استخدامه كـ "كوميكس" على منصات التواصل الاجتماعى.ويحقق مسلسل "جمال الحريم" نسب مشاهدة عالية على قناة DMC كما يتصدر ترند "جوجل" عقب انهاء كل حلقة، وأيضا سبق وتصدر المسلسل ترند تويتر، ويعد المسلسل من الأعمال المميزة والمختلفة، ويشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.ويذاع المسلسل على قناة DMC فى الساعة السابعة والنصف مساء، والثالثة صباحا، والثانية عشرة والنصف ظهرا، كما يذاع على قناة دى ام سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة الا ربعا عصرا، ويذاع على قناة ام بى سي 4 فى الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.