بايدن: ترامب شنّ هجومًا لا هوادة فيه على المؤسسات الديمقراطية

اتّهم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الخميس، دونالد ترامب بشنّ "هجوم لا هوادة فيه على المؤسسات الديموقراطية" بعدما اقتحم مناصرون للرئيس المنتهية ولايته مبنى الكابيتول الأربعاء.وأكد الديمقراطي بايدن أن ما حصل في الكابيتول الأربعاء "يمثّل في نظري أحد أكثر الأيام قتامة" في تاريخ الولايات المتحدة، واصفًا من شارك في هذه الإضرابات بأنهم "إرهابيون".