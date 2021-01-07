رئيس «محلية أسوان» الجديد: «تشرفت بتكليفي ومكتبي مفتوح للجميع»

تستلم العميد عادل شرشر، اليوم، منصبه رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، خلفًا عن العميد طارق لطفي حسين رئيس الوحدة المحلية السابق.ووجه العميد عادل شرشر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، رسالة إلى أهالي أسوان مؤكدا أنه تشرف بتكليفيه لرئاسة مركز ومدينة أسوان وفي خدمة أهالي أسوان الكرام، مستطردا: "مكتبي مفتوح للجميع دائما ويتمنى التعاون مع الجميع للارتقاء بأسوان عاصمة الشباب الافريقي وعاصمة الثقافة الأفريقية".وأجرى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، جولة ميدانية بالأحياء والقرى التابعة لمركز ومدينة أسوان، برفقته محمود بهاء نائب رئيس المدينة والسادة رؤساء الأحياء والقرى.الجدير بالذكر أن محافظ أسوان وافق خلال الفترة الماضية، على طلب اعتذار العميد طارق لطفي عن رئاسة مركز ومدينة أسوان لظروف عائلية.ووعد العميد طارق لطفي، محافظ أسوان، بأنه سيظل بالميدان وسط رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان لحين وصول من سيتسلم المنصب، حتى يعمر بلدته.