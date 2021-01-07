رئيسة النواب الأمريكي تدعو الكونجرس إلى عزل ترامب

دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، إلى تفعيل التعديل الـ25 من الدستور وعزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بسبب تورطه في أحداث اقتحام الكونجرس الأمريكي أمس.وقالت بيلوسي، في خطابها مساء اليوم، إن الديمقراطية الأمريكية تعرضت أمس إلى هجوم مروع، لكنهم لن يتخلوا عن واجبهم في العمل من أجل الشعب الأمريكي.فيما وصف جو بايدن الرئيس الأمريكي المنتخب، الخميس، في وقت سابق، اليوم، من شارك في أحداث اقتحام الكونجرس الأمس بأنهم إرهابيون محليون.وقال الرئيس الأمريكي المنتخب، في خطاب له، إن ما حدث لم يكن مفاجئًا لأن الرئيس ترامب سخر من القانون والدستور لمدة 4 سنوات، مؤكدا أن ما حدث أمس كان فوضى خالصة.