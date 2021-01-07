«الميهوب»: الجيش الليبي لن يقف مكتوف الأيدي أمام تحركات الإخوان وتركيا

طالب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي طلال الميهوب، البعثة الدولية بتحمل مسؤولياتها كونها راعية اتفاقية جنيف وكبح جماح تركيا وأذنابها في غرب ليبيا، مؤكدًا أن القوات المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدي والرد سيكون مفاجئا وخاطفا في حال أي تهديد لليبيا.وأشار طلال الميهوب، وفقا لقناة "ليبيا الحدث"، إلى أن اجتماعات "عراب الإخوان الإرهابية خالد المشري وباقي أذناب الدولة التركية في تركيا" ما هي إلا أخذ التعليمات من الباب العالي في تركيا بالتحرك العاجل لإفشال اتفاقية 5+5.