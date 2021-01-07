إصابة طفلين في انقلاب موتوسيكل بالبحيرة

أصيب شخصان بكسور وجروح متفرقة بجميع أنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب موتوسيكل بشارع الجمهورية مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة.تلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل بشارع الجمهورية بحوش عيسى.وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين انقلاب دراجة بخارية "موتوسيكل"، وأسفر الحادث عن إصابة طفلين وتم نقلهما لمستشفى حوش عيسي المركزي، وهم كل من: "يوسف أحمد عبد المجيد الشرقاوي، 16 سنة"، و"عبد العزيز عبد الجواد الشرقاوي، 18 سنة"، وتم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.تم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.