بايدن يختار غارلاند لمنصب وزير العدل

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الخميس، عن تسمية ميريك غارلاند لمنصب وزير العدل في إدارته الجديدة لاستعادة نزاهة القضاء.وقال الرئيس الأمريكي المنتخب في خطابه مساء اليوم، إنه يتمنى استعادة نزاهة واستقلال وزارة العدل بعد أن تعرضت لإفساد شديد في عهد الرئيس السابق ترامب.وشدد جو بايدن على أن العدالة سيتم تطبيقها على الجميع بعد أحداث أمس واقتحام الكونجرس، مشيرا إلى أنه لو كان المتظاهرون أمام الكونجرس من السود لكان التعامل معهم مختلفا.واتهم بايدن الرئيس ترامب بشن هجوما ضاريا على المؤسسات الديموقراطية الأمريكية والتسبب في إهانتها.