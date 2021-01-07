الاستغاثة والفزع.. «الصوفية» تدعو لصلاة لرفع «مصيبة كورونا»

دعت الطرق الصوفية في مصر جموع المسلمين حول العالم إلي تأدية صلاة "الاستغاثة والفزع"، لرفع وباء كورونا عن العالم كله.وكانت "الطريقة المحمدية الشاذلية" التي أسسها الإمام الرائد محمد زكي الدين إبراهيم قد دعت المسلمين حول العالم في بيان لها، عبر "فيسبوك"، بضرورة إقامة صلاة الفزع والاستغاثة حتى يرحل فيروس كورونا عن العالم ويرفع الله الوباء والبلاء عن الجميع.وطالب "البيان" المسلمين حول العالم بإقامة هذه الصلاة في منازلهم وأعمالهم وأي مكان يتواجدون فيه ومراعاة للتدابير الصحية، أكد البيان، إنه ليس ضروريًا أن تقام هذه الصلاة بشكل جماعي بل يمكن تأديتها بشكل فردي، فالأهم هو مناجاة الله وتأدية صلاة الاستغاثة والفزع التي كان يؤديها المسلمون قديما عندما يشتد بهم أي كرباَ من الكروب أو مصيبة من المصائب أو شدة من الشدائد.وأوضح "البيان" أن مدرسة الإمام الرائد محمد زكي الدين إبراهيم تدعو أهل التصوف والزوايا حول العالم أن يتحملوا المسئولية وأن يلتزموا بإقامة هذه الصلاة الغوثية التي ستكون الملجأ إلى المولي سبحانه وتعالى لإزالة هذا الكرب العظيم الذي أشتد بالناس في مشارق الأرض ومغاربها، ومع ذلك لم نلجأ إلى الله ونسأله أن يرفع هذه المصيبة المسماة بكورونا عنا.