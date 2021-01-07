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اقتصاد

السودان يستأنف صادرات الماشية الحية إلى السعودية

الخميس 07/يناير/2021 - 10:00 م
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية السودانية استئناف صادرات الماشية الحية، إلى السعودية، بعد توقف دام 3 أشهر منذ أكتوبر الماضي، نظرا لطلب الاشتراطات الصحية من قبل السلطات السعودية.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن الدكتور يحيى علي سبيل مدير إدارة المحاجر وصحة اللحوم بالوزارة، قوله إن السعودية سبق أن طلبت بأن تكون نسبة مناعة الماشية 40%، بينما طلبت الوزارة أن تكون 30%، حسب الاتفاق السابق مع المملكة قبل إيقاف الصادرات.

وأشار إلى وجود 400 ألف رأس من الضأن بالمحاجر معدة للتصدير، مؤكدا أن هناك ترتيبات لوضع بروتوكول تجاري بين السودان والسعودية يحفظ حقوق المصدرين والمستوردين، ويكون إنسياب الصادرات بصورة دائمة.

وشدد على حرص الوزارة على صحة الانسان والحيوان وتنفيذ الاشتراطات الصحية كافة وفق المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

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