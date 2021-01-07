بايدن: ترامب ليس فوق القانون والعدالة تطبق على الجميع

أكد جو بايدن الرئيس الأمريكي المنتخب، اليوم الخميس، أن مجموعة من الغوغاء شنوا هجوما على الكونغرس لمصادرة إرادة الناخبين الأمريكيين، مشددا على أن الرئيس دونالد ترامب ليس فوق القانون والعدالة تطبق على الجميع.وقال الرئيس الأمريكي المنتخب، في خطاب له مساء اليوم، إن ترامب دهش من تصرف القضاة في المحكمة العليا الذي اتسم بالنزاهة ورفضوا تزوير الانتخابات.وشدد جو بايدن على أن ادعاءات دونالد ترامب بشأن تزوير الانتخابات تخلو من أي أسس قانونية، مشيرا إلى أن كل ما قام به ترامب ساعد في توجيه إهانات لمؤسسات الولايات المتحدة الوطنية.وشدد الرئيس المنتخب على أن ما جرى أمس هجوم على أيقونة الديمقراطية، موضحا أنه لن يتطرق للتعديل الـ25 في الدستور الخاص بعزل الرئيس، وذلك في إشارة إلى المطالب المنادية بعزل ترامب.وأكد جو بايدن أن ما حدث بالأمس من اقتحام للكونجرس كان تحريضًا للغوغاء لإسكات أصوات الناخبين الأمريكيين.