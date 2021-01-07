الصافي عبدالعال يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

هنأ النائب الصافي عبدالعال عضو مجلس النواب، جموع الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، سائلا الله أن يعيد الأيام والأعياد بكل الصحة والسعادة والرخاء، وأن يديم المحبة على وطننا العزيز مصر، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.وقال عبدالعال، في بيان له اليوم، إن أهم ما يميزنا هى صخرة الوحدة الوطنية على مر التاريخ بين المسلمين والأقباط، والتي فشل الاستعمار والاحتلال والقوى الشريرة أن تنال منها رغم جهودها الحثيثة في ذلك.وأشار عضو مجلس النواب إلى السعادة التامة التي تغمر الوطن، رغم الظروف العصيبة التي تمر بسبب تفشي فيروس كورونا عالميا والسبب حالة الاستقرار والأمن والرخاء والتنمية وتواصل جهود الإعمار، مضيفا أنه بفضل القيادة الحكيمة لمصر جنبنا الله ويلات الحروب الأهلية والميليشيات والفوضى كما هو الحال في العديد من الدول العربية.وشدد عبد العال، أنه في يوم العيد لا يسعنا إلا تقديم خالص وأرق التهاني لقداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولجموع الإخوة الأقباط تهنئة بعيد الميلاد المجيد، واحتفاءً بالوحدة المصرية الوطنية البارزة والقضاء على شوكة الإرهاب التي حاولت على مدى السنوات ما بين عام 2011 و2013 أن تدنس أرض مصر بالعديد من التفجيرات والأعمال الإجرامية، لكن بفضل القيادة الحكيمة لمصر فقد تم استعادة الاستقرار والأمن في كل ربوع البلاد وفتح آفاق هائلة للعمران والتطور والنهضة.