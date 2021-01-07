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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة تحقق في بلاغ يتهم أحمد عيد عبدالملك بإثارة الفتنة

الخميس 07/يناير/2021 - 10:06 م
أحمد عيد عبدالملك
أحمد عيد عبدالملك
حسام التمساح
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باشرت نيابة الساحل الجزئية، برئاسة المستشار أحمد خطاب، التحقيق في بلاغ يتهم أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق، بإثارته الفتنة عقب نشره صورة لمدينة بورسعيد مصحوبة بتعلق: "ما تكمل تقليب خوفت ليه"، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات.

وتقدم المحام محمد رشوان ببلاغ للنيابة العامة ضد لاعب الزمالك يتهمه بإثارته للفتنة وتكدير السلم العام، عقب نشره صورة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى من صفحة تابعة للنادي المصرى البورسعيدى عبارة عن صورة من خريطة جوجل لمدينتى بورسعيد والإسماعيلية مكتوب عليها: "ما تكمل تقليب خوفت ليه"، في إشارة منه إلى أحداث مجزرة بورسعيد وأن الأهلي لا يذهب للعب فى هاتين المحافظتين.

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