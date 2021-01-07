مصرع رضيع صدمته سيارة أثناء اللهو أمام منزله بالبحيرة

استقبل مستشفى الدلنجات المركزي منذ قليل، طفل صغير لقى مصرعه إثر اصطدام سيارة نصف نقل به أمام منزلة بقرية العقيرة التابعة لمركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة.وتلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد مصطفى السعدني مأمور مركز شرطة الدلنجات من نقطة شرطة مستشفى الدلنجات يفيد بوصول "مصطفى أحمد نصر" سنه واربع شهور، جثة هامدة.وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين لمباحث الدلنجات أنه أثناء لهو الطفل أمام منزله صدمته سيارة وأنهت حياته.تم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة بمستشفى الدلنجات المركزي.وقرر المستشار إسلام حازم رئيس نيابة الدلنجات الصريح بدفن الجثة عقب تحريات البحث الجنائي.