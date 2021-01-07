الخطوط الجوية القطرية تعيد تشغيل رحلاتها عبر الأجواء السعودية

أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية، الخميس، بدء إعادة تشغيل عدد من رحلاتها عبر الأجواء المملكة العربية السعودية بعد ثلاث سنوات ونصف من قطع العلاقات بين البلدين.وقالت الخطوط القطرية، في بيان مساء اليوم، عبر حسابها على موقع تويتر، إنها بدأت بإعادة تشغيل عدد من رحلاتها عبر الأجواء السعودية، مع تشغيل أول رحلة مُجدولة QR1365 من الدوحة إلى جوهانسبورج عند الساعة 20.45 مساء هذا اليوم.يأتي ذلك، عقب القمة الخليجية- أمس الأول- في المملكة؛ حيث وقعت دول الرباعي العربي وقطر على وثيقة العلا من أجل عودة العلاقات بين الجانبين وإنهاء المقاطعة المستمرة منذ يونيو 2017.