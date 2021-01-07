رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استقالات جماعية في البيت الأبيض

الخميس 07/يناير/2021 - 09:08 م
البيت الأبيض
البيت الأبيض
وكالات
طباعة
استقال مستشاران بارزان للأمن القومي وموظفون آخرون من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتجاجا على اقتحام بعض أنصار الرئيس مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول)، وقال مسئولون اليوم الخميس إن مزيدا من الاستقالات متوقعة قريبا.

وقال مسئول كبير في الإدارة الأمريكية لرويترز، إن نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مات بوتينجر، وهو عنصر رئيسي في تشكيل سياسة ترامب حيال الصين، استقال أمس الأربعاء احتجاجا على تلك الأحداث.

كما صرح مسئول كبير في الإدارة الأمريكية لرويترز بأن رايان تولي، مدير الشئون الأوروبية والروسية في مجلس الأمن القومي، استقال أيضا من منصبه.

وأضاف المسئول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن تعهد ترامب بتسليم سلس للسلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 من الشهر الجاري كان يهدف إلى تجنب مزيد من الاستقالات؛ لكنه لن يمنع على الأرجح رحيل بعض المسئولين.

ودفعت الأحداث أيضا ميك مولفاني، وهو كبير موظفي البيت الأبيض السابق، للاستقالة اليوم الخميس من منصب المبعوث الخاص لأيرلندا الشمالية.

ولم يرد بعد تعليق من البيت الأبيض.

ولقي أربعة أشخاص حتفهم خلال أحداث العنف، منهم امرأة توفيت بعد إصابتها بطلق ناري وثلاثة توفوا بسبب حالات طبية طارئة.

واستقالت ستيفاني جريشام كبيرة موظفي السيدة الأولى أمس الأربعاء أيضا.

وقالت جريشام في بيان "تشرفت بخدمة البلد في البيت الأبيض.

إنني فخورة للغاية بأني شاركت في مهمة السيدة (ميلانيا) ترامب لمساعدة الأطفال في كل مكان، وفخورة بالإنجازات الكثيرة لهذه الإدارة".

ولم تذكر جريشام التي أمضت عاما في منصب المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض قبل أن تصبح كبيرة موظفي السيدة الأولى ما إذا كانت استقالتها رد فعل على العنف في العاصمة، لكن مصدرا مطلعا على قرارها قال إن العنف كان القشة التي قصمت ظهر البعير.

وقال مصدران لرويترز إن ريكي نيسيتا، السكرتيرة الاجتماعية للبيت الأبيض استقالت أيضا، وكذلك سارة ماثيوس نائبة السكرتير الإعلامي للبيت الأبيض.

وبوتينجر صحفي سابق في رويترز وفي صحيفة وول ستريت جورنال، وقد ترك الصحافة لينضم لمشاة البحرية الأمريكية بعد هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة في 2001، وظل يعمل بالبيت الأبيض منذ بداية رئاسة ترامب في 2017.

وتأتي استقالة بوتينجر الذي يتحدث اللغة الصينية بطلاقة في وقت يشهد توترا مع الصين.

موضوعات متعلقة

خاص.. أيمن يونس: فهموا كلامي غلط.. ولم أستقل

«الأرصاد»: طقس الغد دافئ وشبورة كثيفة صباحا.. والقاهرة 24

حظر حسابي ترامب على «فيسبوك» و«إنستجرام» إلى أجل غير مسمى

مصطفى بكرى: تعديل وزاري مرتقب خلال أيام

الصور

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك لتهنئتهم بعيد الميلاد

image description

حملة لرفع الإشغالات بشرق وغرب مدينة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخازن المستلزمات الطبية

image description

محافظ أسيوط يصرف إعانات مادية لبعض الحالات المستحقة

image description

وكيل صحة الغربية يشكل لجنة لمتابعة «الأوكسجين» بالمستشفيات

الأكثر قراءة

الأهلي يعلن تأسيس ناد عالمي يحمل اسمه للمشاركة في دوري أبطال أوروبا

مصطفى بكرى: تعديل وزاري مرتقب خلال أيام

بالأسماء.. 3 لاعبين مرشحين لخلافة مصطفى محمد في هجوم الزمالك

القبض على مدير مطعم اليوتيوبر عمرو راضي بالمنصورة

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

الثلوج تغطي إسبانيا باللون الأبيض

بثروة 185 مليار دولار.. إيلون ماسك الأغنى في العالم

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بالرقم القومي ناتجاس

هنود يحملون جثة جارهم إلى المصرف طلبًا لمدخراته

أيام زمان

حكاية الأنف التى عذبت حورية فرغلى وهمشتها

«المتمرد المغرور» حكاية محمود حميدة

عرفانًا بجميل شقيقه.. هكذا اختار نجاح الموجى اسمه الفنى لدخول عالم الأضواء

أحدهما أسلمت والأخرى تركت مصر وساهمت في قتل عالمة مصرية.. «نجمة وراقية إبراهيم»

مقالات الرأي
مدحت بشاى
أطفالنا فى زمن الجائحة
د. محمد عفيفي
وعلى أرض مصر السلام وبالناس المسرة
جمال طه
جيش مصر يوارى أحلام «قمبيز» ثرى بحر الرمال العظيم
ماجد حبته
رعاع فى الكونجرس!
المزيد

الثقافة

قريبًا.. صدور رواية «الشيطان الذي في داخلنا» عن منشورات المتوسط

«أسرار الإبداع فى أدب الأطفال والشباب الصغير» جديد يعقوب الشارونى

بدء تلقى طلبات الاشتراك في المرحلة الثانية من «ابدأ حلمك» بالمحافظات

بعد اقتحام الكونجرس الأمريكي.. قراءة في أفكار «اليمين المتطرف»