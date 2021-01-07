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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب الدلنجات يتبرع بـ3 أسرّة عناية مركزة مجهزة للمساهمة في علاج كورونا

الخميس 07/يناير/2021 - 10:18 م
نائب الدلنجات
نائب الدلنجات
البحيرة معوض هويدى
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تبرع اللواء أشرف المقرحى عضو مجلس النواب، عن دائرة مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، بالتبرع بعدد ثلاثة أسرّة عناية مركزة مجهزة بأجهزة قياس الأكسجين، لمستشفى الدلنجات العام بمحافظة البحيرة، من أجل المشاركة في علاج الحالات المصابة بفيروس كورونا من أبناء المركز.

وأكد المقرحى أنه يجب الوقوف خلف مؤسسات الدولة والمساهمة في الخير من أجل الخروج من محنة فيروس كورونا، تلك الظروف الاستثنائية التي تواجها البلاد، مشيرًا إلى أنه وضع خطوات على أول طريق التحدي من أجل المشاركة المجتمعية من أجل المشاركة في تجهيز عناية مركزة لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا، واستخدامها بعد انتهاء الأزمة لحالات العناية المركزة.

ومن جهة أخرى قام الدكتور رضا بكر مدير مستشفى الدلنجات المركز باستلام أسرّة العناية المركزة التي تبرع بها عضو مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز الأسرّة وتركيبهم داخل قسم العناية المركزة ليتم استخدامهم في علاج الحالات المصابة بفيروس كورونا داخل مستشفى الدلنجات العام.

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