وزير النقل الأمريكي يستقيل من منصبه

أعلنت جريدة واشنطن بوست على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن إيلين تشاو وزير النقل الأمريكي قد قدم استقالته من منصبه، مساء اليوم الخميس.جاء ذلك عقب أحداث الشغب التي نشبت أمس الأربعاء في أمريكا، والتي على إثرها قام مؤيدو الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب باقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي.ودفعت وزارة الدفاع الأمريكية بأعداد من قوات الحرس الوطني لحماية المنشآت الحيوية في العاصمة واشنطن.