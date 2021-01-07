«القصبي وجمعة وأبو هاشم».. لأول مرة 3 مشايخ صوفية تحت قبة البرلمان

حالة من الفرحة العارمة، سادت الأوساط الصوفية في مصر، بعد وصول ٣ من شيوخ الطرق الصوفية للبرلمان المصري، حيث كان في المقدمة الدكتور عبدالهادي القصبي شيخ الطريقة القصبية وشيخ مشايخ الصوفية الذي فاز في الانتخابات عن دائرة محافظة الغربية، ثم الدكتور محمد أبو هاشم شيخ الطريقة الهاشمية الذي فاز في جولة الانتخابات عن محافظة الشرقية، ثم الدكتور على جمعة شيخ الطريقة الصديقية الشاذلية ومفتى الجمهورية السابق الذي تم اختياره من قبل رئيس الجمهورية.وقال الشيخ أشرف عاشور البرهامي شيخ الطريقة البرهامية، إن وصول ٣ من شيوخ الطرق الصوفية إلى البرلمان المصري، أمر في غاية الأهمية، حيث إن هؤلاء الأشخاص من شيوخ التصوف الإسلامي وحتمًا سيقومون بدور رائع تحت قبة البرلمان المصري سواء على الصعيد الديني أو الصعيد الوطني أو السياسي حيث إنه معروف للجميع أن أهل التصوف يقفون مع بلدهم ضد أعداء الوطن وحتما وصولهم سيكون نكسة على الجماعات المتشددة في مصر.وتابع "عاشور" إن نجاح الدكتور عبدالهادي القصبي والدكتور محمد أبوهاشم وأخيراَ تعيين الدكتور على جمعة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي يعد تكريم لأهل التصوف فالثلاثة شيوخ لأكبر ٣ طرق صوفية في مصر، ودخولهم للبرلمان سيخدم الفكر الوسطى حتماَ.في سياق متصل، قال الشيخ محمد عبدالخالق الشبراوي، شيخ الطريقة الشبراوية: "نتمنى للسادة مشايخ الطرق الصوفية الذين وفقهم المولى سبحانه وتعالي في الوصول إلى البرلمان المصري سواء بالنجاح أو بالاختيار من قبل الرئيس المؤيد من الله عبدالفتاح السيسي، خدمة الوطن والوقوف ضد أهل الشر من أتباع الجماعة الإرهابية المجرمة الذين يعملون ليل نهار ضد مصر وشعبها بشتى الطرق".وتابع "الشبراوي" قائلا: وصول ٣ من شيوخ البيت الصوفي للبرلمان المصري يعد فوز وانتصار عظيم لأهل التصوف ونتمنى أن يكون ذلك الأمر خدمة للدعوة الصوفية والفكر الوسطي الذي نحاول جميعًا نشره بين المصريين لحمايتهم من أفكار الجماعة الإرهابية.