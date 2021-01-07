مصطفى بكرى: تعديل وزاري مرتقب خلال أيام

قال الإعلامى والنائب البرلمانى، إن هناك تعديلا وزاريا مرتقبا سيحدث خلال أيام عقب انعقاد مجلس النواب، وتابع: "هناك تعديل وزيرى وشيك ومن الممكن أن يكون خلال أيام بعد انعقاد مجلس النواب".وأضاف "بكرى"، خلال تقديمه برنامج "حقائق واسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن عددا من الوزراء سوف يغادرون خلال هذا التعديل، لافتاً إلى أنه ليست لديه معلومة هل سيكون تعديلا وزاريا أم تغيير عدد من الوزراء.