الأهلي يعلن تأسيس ناد عالمي يحمل اسمه للمشاركة في دوري أبطال أوروبا

مفاجأة من العيار الثقيل، فجّرها إيهاب الخطيب رئيس قناة النادي الأهلي، بشأن تأسيس ناديا جديدا للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا تحت مسمى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.





وجاء ذلك بعد نجاح محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في إتمام التعاقد مع أحد الأندية الموجودة داخل القارة الأوروبية من أجل المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الفترة المقبلة.





وقال إيهاب الخطيب عبر قناة النادي " الأهلي سيتواجد في دوري أبطال أوروبا عبر أحد الدوريات الأوروبية وهذا ما كان يحلم به محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ويسعى لتحقيقه، وهناك نادي أوروبي سيحمل اسم الأهلي خلال الفترة المقبلة وسيتواجد في دوري أبطال أوروبا".



