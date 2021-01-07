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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

لبنان: نقدر المساعدات الفرنسية في ظل أزمات البلاد

الخميس 07/يناير/2021 - 08:50 م
وزير الخارجية اللبناني
وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة
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أعرب وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة، عن تقدير بلاده للمساعدات التي تقدمها فرنسا إلى لبنان في مختلف المجالات، خصوصا في مجالي التعليم والثقافة ودعم المدارس الفرانكفونية، في ظل الأزمات الاقتصادية والمالية الحادة التي يمر بها لبنان في الوقت الراهن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الخارجية اللبناني اليوم الخميس مع وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بعدما ألغى الوفد قبل بضعة أيام زيارته المقررة إلى بيروت بسبب تطورات الأوضاع الصحية وفرض لبنان حالة إغلاق عام ومنع التجول حتى أول شهر فبراير المقبل لوقف تفشي وباء كورونا.

وذكرت الخارجية اللبنانية – في بيان لها – أن الوزير وهبة استعرض خلال الاجتماع الأوضاع الاستثنائية التي يشهدها لبنان حاليا، والسبل التي يمكن لمجلس الشيوخ الفرنسي اتخاذها لمساعدة لبنان للخروج من أزماته الاقتصادية والمالية العميقة، وبيان الأخطار المحيطة به في منطقة الشرق الأوسط.

وأضافت أن وزير الخارجية لفت إلى الأعباء الكبيرة جراء تداعيات أزمة النزوح السوري، وأنه أكد أن هذه الأزمة ترهق كاهل لبنان وتؤثر على اقتصاده واستقرار مجتمعة، حيث شدد على أهمية عودة النازحين السوريين بأمان وسلامة إلى وطنهم وعدم تعرضهم لأية أخطار.

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