قريبًا.. صدور رواية «الشيطان الذي في داخلنا» عن منشورات المتوسط

يصدر قريبا عن منشورات المتوسط، رواية "الشيطان الذي في داخلنا" للروائي التركي صباح الدين علي، ترجمها عن التركية أحمد زكريا وملاك دينيز أوزدمير.ومن أجواء الرواية نقرأ: لا نريد ترك إسطنبول، ولكن كم مرة نذهب إلى المكتبة في العام؟ ماذا نعرف غير بعض الشوارع والمقاهي؟ نقول الحياة الفكرية ولكن ماذا يعرف أكثرنا ثقافة غير الثرثرة؟ لا أقتنع أن نقاشات المقاهي تُطوِّر عقولنا.. إن سبب وجودنا هنا هو الاعتياد.. لقد اكتشفنا هنا أننا نجعل العيش بلا غاية ومجرد تجوّل بعقل فارغ، انشغالات جيدة… هذا كل ما يربطنا بإسطنبول… الإنسان هنا دون أن يشغل عقله مقدار ذرة، يمكن أن يصدق أنه مفكر ويقنع الآخرين بذلك… إن جاذبية هذه المدينة والأجواء هنا عبارة عن هذا الوهم فقط!