«مستثمرو العاشر»: التعليم الفني له دور مهم في النهوض بالصناعة المحلية

أكد الدكتور سمير عارف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، على أهمية تطوير التعليم الفني خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أهمية تطوير المناهج الفنية بما تلائم احتياجات الصناعة المحلية، لافتًا إلى أن التعليم الفني له دور في النهوض بقطاع الصناعة المحلية، وزيادة معدل الإنتاج.وأضاف عارف لـ"الدستور"، أن جمعية مستثمرى العاشر من رمضان عملت على عقد عدد من الاجتماعات خلال الفترة الماضية مع قيادات وزارة التعليم الفني والعالي، لبحث التحديات التي تواجه التعليم الفني بالمنطقة والعمل على حلها كتعاون بين القطاع الخاص والعام.وتابع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن هناك تعاونا بين بعض مصانع المنطقة ومدارس التعليم الفني لنزول الطلبة تدريب في الإجازات للتعريف على استخدام أحدث الآلات والمعدات وتخريج جيل قادر على الإنتاج.