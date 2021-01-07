النيابة تستعجل تحريات المباحث حول اختفاء فتاة المطرية

استعجلت نيابة المطرية التحريات الأمنية الخاصة باختفاء فتاة عشرينية في ظروف غامضة بالمطرية.وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط اختفاء الفتاة فور عودتها من زيارة شقيقتها، لمعرفة خط سيرها، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المطرية جهودها في البحث عن فتاة "م.ع"، 20 سنة، التي اختفت منذ الأحد الماضي في ظروف غامضة.وقال والد الفتاة إن نجلته كانت في زيارة لشقيقتها بمدينة نصر السبت الماضي، وخرجت من هناك في الثامنة من صباح الأحد متوجهة لمحل سكنها بدائرة القسم، ومنذ ذلك الحين أغلق هاتفها ولم يعلموا عنها شيئًا، وأشار إلى أنه تواصل مع كل أصدقاء نجلته للتوصل لأى معلومة عنها، لكنه لم يتوصل لجديد.بداية الواقعة كانت عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المطرية من أحد الأشخاص يفيد اختفاء نجلته في ظروف غامضة، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.