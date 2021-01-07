الثلوج تغطي إسبانيا باللون الأبيض

تعرضت إسبانيا لموجة من الطقس البارد والثلوج بشكل غير عادي اليوم الخميس، بسبب عاصفة أطلق عليها اسم فيلومينا، حيث تساقطت الثلوج في العاصمة مدريد لعدة ساعات وانخفضت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في أجزاء أخرى من البلاد.وقالت محطة تليمدريد التليفزيونية: "تغطي الثلوج مدريد باللون الأبيض"، وعرضت صور للسيارات والأشجار والمتنزهات المغطاة بالثلوج.وشهدت مناطق أخرى من البلاد تساقط الثلوج بشكل أقوى، خاصة في شمال ووسط إسبانيا.وذكر معهد الأرصاد الجوية الإقليمى نوروميت أنه في "فيجا دي ليوردس" في إقليم ليون على مسافة نحو 400 كيلومتر شمال مدريد، سجلت أدنى درجة حرارة في إسبانيا في وقت مبكر من صباح اليوم حيث بلغت سالب 8ر35 درجة مئوية.وانخفضت درجة الحرارة إلى أقل من أدنى مستوى تم تسجيله لدرجات الحرارة، حيث بلغ الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله أمس الأربعاء في لا ليانكا بجبال البرانس الكاتالونية، 1ر34 درجة مئوية.كما تسببت فيلومينا في هطول أمطار مستمرة وهبوب عواصف شديدة وارتفاع الأمواج فى جميع أنحاء البلاد. وفي جزر الكناري، تم إلغاء العديد من الرحلات الجوية بسبب الرياح القوية، وذلك وفقا للسلطات.