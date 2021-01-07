رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الثلوج تغطي إسبانيا باللون الأبيض

الخميس 07/يناير/2021 - 08:49 م
الثلوج تغطي إسبانيا
الثلوج تغطي إسبانيا
وكالات
طباعة
تعرضت إسبانيا لموجة من الطقس البارد والثلوج بشكل غير عادي اليوم الخميس، بسبب عاصفة أطلق عليها اسم فيلومينا، حيث تساقطت الثلوج في العاصمة مدريد لعدة ساعات وانخفضت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في أجزاء أخرى من البلاد.

وقالت محطة تليمدريد التليفزيونية: "تغطي الثلوج مدريد باللون الأبيض"، وعرضت صور للسيارات والأشجار والمتنزهات المغطاة بالثلوج.

وشهدت مناطق أخرى من البلاد تساقط الثلوج بشكل أقوى، خاصة في شمال ووسط إسبانيا.

وذكر معهد الأرصاد الجوية الإقليمى نوروميت أنه في "فيجا دي ليوردس" في إقليم ليون على مسافة نحو 400 كيلومتر شمال مدريد، سجلت أدنى درجة حرارة في إسبانيا في وقت مبكر من صباح اليوم حيث بلغت سالب 8ر35 درجة مئوية.

وانخفضت درجة الحرارة إلى أقل من أدنى مستوى تم تسجيله لدرجات الحرارة، حيث بلغ الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله أمس الأربعاء في لا ليانكا بجبال البرانس الكاتالونية، 1ر34 درجة مئوية.

كما تسببت فيلومينا في هطول أمطار مستمرة وهبوب عواصف شديدة وارتفاع الأمواج فى جميع أنحاء البلاد. وفي جزر الكناري، تم إلغاء العديد من الرحلات الجوية بسبب الرياح القوية، وذلك وفقا للسلطات.

موضوعات متعلقة

حظر حسابي ترامب على «فيسبوك» و«إنستجرام» إلى أجل غير مسمى

القائمة الكاملة لأسماء المعينين بمجلس النواب

الأهلي يعلن تأسيس ناد عالمي يحمل اسمه للمشاركة في دوري أبطال أوروبا

طفرة كبيرة.. تفاصيل إتاحة 20 خدمة حكومية جديدة على منصة مصر الرقمية

الصور

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك لتهنئتهم بعيد الميلاد

image description

حملة لرفع الإشغالات بشرق وغرب مدينة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخازن المستلزمات الطبية

image description

محافظ أسيوط يصرف إعانات مادية لبعض الحالات المستحقة

image description

وكيل صحة الغربية يشكل لجنة لمتابعة «الأوكسجين» بالمستشفيات

الأكثر قراءة

الأهلي يعلن تأسيس ناد عالمي يحمل اسمه للمشاركة في دوري أبطال أوروبا

مصطفى بكرى: تعديل وزاري مرتقب خلال أيام

بالأسماء.. 3 لاعبين مرشحين لخلافة مصطفى محمد في هجوم الزمالك

القبض على مدير مطعم اليوتيوبر عمرو راضي بالمنصورة

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

الثلوج تغطي إسبانيا باللون الأبيض

بثروة 185 مليار دولار.. إيلون ماسك الأغنى في العالم

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بالرقم القومي ناتجاس

هنود يحملون جثة جارهم إلى المصرف طلبًا لمدخراته

أيام زمان

حكاية الأنف التى عذبت حورية فرغلى وهمشتها

«المتمرد المغرور» حكاية محمود حميدة

عرفانًا بجميل شقيقه.. هكذا اختار نجاح الموجى اسمه الفنى لدخول عالم الأضواء

أحدهما أسلمت والأخرى تركت مصر وساهمت في قتل عالمة مصرية.. «نجمة وراقية إبراهيم»

مقالات الرأي
مدحت بشاى
أطفالنا فى زمن الجائحة
د. محمد عفيفي
وعلى أرض مصر السلام وبالناس المسرة
جمال طه
جيش مصر يوارى أحلام «قمبيز» ثرى بحر الرمال العظيم
ماجد حبته
رعاع فى الكونجرس!
المزيد

الثقافة

قريبًا.. صدور رواية «الشيطان الذي في داخلنا» عن منشورات المتوسط

«أسرار الإبداع فى أدب الأطفال والشباب الصغير» جديد يعقوب الشارونى

بدء تلقى طلبات الاشتراك في المرحلة الثانية من «ابدأ حلمك» بالمحافظات

بعد اقتحام الكونجرس الأمريكي.. قراءة في أفكار «اليمين المتطرف»