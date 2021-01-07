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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

فريدة الشوباشي تترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2021

الخميس 07/يناير/2021 - 08:38 م
فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي
إسلام نصير
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بعد الإعلان عن قائمة المعينين بمجلس النواب 2021 من قبل رئيس الجمهورية، ستترأس فريدة الشوباشى عضو مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول العادى من الفصل التشريعى لبرلمان 2021، كونها أكبر الأعضاء سنا تحت قبة البرلمان.

وطبقا للإجراءات المتبعة، من المقرر أن تترأس النائبة فريدة الشوباشى الجلسة، ويعاونها أصغر عضوين، ويتم قراءة قرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد، ثم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الانتخابات.

ويبدأ رئيس الجلسة بتلاوة القسم، وبعده أصغر عضوين الموجودين بجانبه على المنصة، ثم يبدأ أعضاء المجلس تلاوة القسم، وبعدها تبدأ إجراءات انتخاب رئيس المجلس، وعقب ظهور النتيجة يصعد رئيس المجلس المنتخب إلى المنصة، ويتسلم أعمال الجلسة من النائبة فريدة الشوباشى وذلك وفقًا للبروتوكول المتبع تحت قبة البرلمان.

ويترقب المهتمون بالشأن السياسي، صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب لعقد دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى، وسيحدد القرار ساعة وتاريخ الانعقاد، ومن المتوقع انعقاد الجلسة يوم 10 يناير المقبل.

وتعتبر فريدة الشوباشي هي أول امرأة تترأس الجلسة الافتتاحية في تاريخ مجلس النواب المصري.

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