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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إسبانيا تتجاوز عتبة المليوني إصابة مثبتة بكورونا

الخميس 07/يناير/2021 - 09:11 م
كورونا إسبانيا
كورونا إسبانيا
وكالات
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تجاوزت إسبانيا- الخميس- عتبة المليوني إصابة مثبتة بكوفيد-19 على ما جاء في حصيلة جديدة نشرتها السلطات.

وبات عدد المصابين الإجمالي منذ بدء انتشار الجائحة مليونين و24 ألفًا و904 توفي منهم 51 ألفًا و675.

لكن يرجح أن تكون هذه الحصيلة دون العدد الفعلي للإصابات إذ إنّ دراسة عرضتها الحكومة منتصف ديسمبر أشارت إلى إلى أنّ 10% من السكّان، أي 4.7 مليون شخص، أصيبوا بفيروس كورونا المستجدّ.

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