إسبانيا تتجاوز عتبة المليوني إصابة مثبتة بكورونا

تجاوزت إسبانيا- الخميس- عتبة المليوني إصابة مثبتة بكوفيد-19 على ما جاء في حصيلة جديدة نشرتها السلطات.وبات عدد المصابين الإجمالي منذ بدء انتشار الجائحة مليونين و24 ألفًا و904 توفي منهم 51 ألفًا و675.لكن يرجح أن تكون هذه الحصيلة دون العدد الفعلي للإصابات إذ إنّ دراسة عرضتها الحكومة منتصف ديسمبر أشارت إلى إلى أنّ 10% من السكّان، أي 4.7 مليون شخص، أصيبوا بفيروس كورونا المستجدّ.