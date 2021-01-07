ضبط المتنمرين على شاب معاق ذهنيا بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من ضبط ٥ أشخاص قاموا بالتنمر على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة "معاق ذهنيا" وقاموا بتصوير عدد من مقاطع الفيديو للواقعة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.وكان اللواء رأفت عبدالباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد برصد المتابعة الأمنية على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي عدد ٢ فيديو يظهر فيهما مجموعة من الأشخاص يقومون بالتنمر على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة "معاق ذهنيا"، المقطع الأول يظهر فيه المجني عليه موثقا بحبل حول رقبته حيث يقومون بسحبه من رقبته وإنزاله من مركبة "توك توك" والمقطع الآخر يظهر فيه المجني عليه موثقا بحبل بأحد أعمدة الإنارة "يقومون بالتهكم عليه والسخرية منه بالمقطعين".وبتشكيل فريق بحث ومن خلال الفحص أمكن تحديد هوية الشخص المعتدي عليه "معاق ذهنيا "وتبين أنه يدعى محمد إ. ا. م، ٢٤ عاما، وشهرته "بكار "ومقيم ببندر دكرنس طرف "كفيلته" وتدعى "ماجدة. م. ا. ف"،٦٦ عاما، ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان.وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة وعقب تحديد الأشخاص القائمين بالأفعال المشار إليها سلفا بمقطعي الفيديو تمكن ضباط المباحث من ضبطهم وهم كل من "محمد ال. م. ال"، وشهرته الصامولي، ١٩ عاما، نقاش. و"خالد. ع. ر.ع"،٢٠ عاما عاطل، و"محمد.ر. م. إ " ٢١ عاما عاطل ويقيمون بقرية "المحمودية" دائرة مركز شرطة دكرنس. و"محمد. أ. م. ع."، ٢٣ عاما، سائق، ومقيم "عزبة الصايغ - التابعة لقرية المحمودية دائرة مركز شرطة دكرنس و"أشرف ال. أ.ع.ال " ٢٥ عاما عاطل، ومقيم بقرية "المحمودية" دائرة مركز شرطة دكرنس وبحوزتهم "توك توك" الخاص بالمتهم الأول والمستخدم في مقطع الفيديو الأول.وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السخرية من المجني عليه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.