رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جونسون: 1.5 مليون بريطاني تلقوا لقاح كورونا

الخميس 07/يناير/2021 - 09:12 م
جونسون
جونسون
وكالات
طباعة
قال رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون إن ما يقرب من 1.5 مليون شخص في البلاد تلقوا لقاحا مضادا لفيروس كورونا.

واعتبارا من مساء أمس الأربعاء، تم تطعيم 26ر1 مليونا في إنجلترا، مما رفع إجمالي من تلقوا اللقاح في المملكة المتحدة إلى ما يقرب من 5ر1 مليون، بحسب جونسون.

وذكر جونسون في خطاب متلفز أن المملكة المتحدة قامت بالفعل بحماية المزيد من الأشخاص من كوفيد - 19 بتطعيمات يفوق عددها ما تم منحه في جميع الدول الأوروبية الأخرى مجتمعة.

وأوضح جونسون أنه إذا سارت الأمور على ما يرام، ستكون لدينا القدرة على تقديم مئات الآلاف من اللقاحات يوميا بحلول 15 يناير.

موضوعات متعلقة

حتى إعلان بايدن رئيسا.. تفاصيل «ليلة العار» في أمريكا

بثروة 185 مليار دولار.. إيلون ماسك الأغنى في العالم

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

حسام غالى وحازم إمام الأبرز.. إعلان قائمة المعينين بالبرلمان خلال ساعات

الصور

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك لتهنئتهم بعيد الميلاد

image description

حملة لرفع الإشغالات بشرق وغرب مدينة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخازن المستلزمات الطبية

image description

محافظ أسيوط يصرف إعانات مادية لبعض الحالات المستحقة

image description

وكيل صحة الغربية يشكل لجنة لمتابعة «الأوكسجين» بالمستشفيات

الأكثر قراءة

الأهلي يعلن تأسيس ناد عالمي يحمل اسمه للمشاركة في دوري أبطال أوروبا

مصطفى بكرى: تعديل وزاري مرتقب خلال أيام

بالأسماء.. 3 لاعبين مرشحين لخلافة مصطفى محمد في هجوم الزمالك

القبض على مدير مطعم اليوتيوبر عمرو راضي بالمنصورة

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

الثلوج تغطي إسبانيا باللون الأبيض

خطوات الاستعلام على مخالفات المرور وطرق السداد

بثروة 185 مليار دولار.. إيلون ماسك الأغنى في العالم

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بالرقم القومي ناتجاس

أيام زمان

حكاية الأنف التى عذبت حورية فرغلى وهمشتها

«المتمرد المغرور» حكاية محمود حميدة

عرفانًا بجميل شقيقه.. هكذا اختار نجاح الموجى اسمه الفنى لدخول عالم الأضواء

أحدهما أسلمت والأخرى تركت مصر وساهمت في قتل عالمة مصرية.. «نجمة وراقية إبراهيم»

مقالات الرأي
مدحت بشاى
أطفالنا فى زمن الجائحة
د. محمد عفيفي
وعلى أرض مصر السلام وبالناس المسرة
جمال طه
جيش مصر يوارى أحلام «قمبيز» ثرى بحر الرمال العظيم
ماجد حبته
رعاع فى الكونجرس!
المزيد

الثقافة

قريبًا.. صدور رواية «الشيطان الذي في داخلنا» عن منشورات المتوسط

«أسرار الإبداع فى أدب الأطفال والشباب الصغير» جديد يعقوب الشارونى

بدء تلقى طلبات الاشتراك في المرحلة الثانية من «ابدأ حلمك» بالمحافظات

بعد اقتحام الكونجرس الأمريكي.. قراءة في أفكار «اليمين المتطرف»