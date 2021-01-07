المركز القومي للسينما ينتهي من تصوير فيلم العرائس «لما أكبر»

أعلن المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسى" عن الانتهاء من تصوير فيلم العرائس "لما أكبر" فكرة وسيناريو "خالد جمال"، إخراج "سامح الشرقاوى".تدور أحداث الفيلم حول تخبط أحلام الطفل في السن المبكرة إلى أن يصل إلى هدفه، وتؤكد فكرة الفيلم على ضرورة الاهتمام بالدراسة.جدير بالذكر أن فيلم "لما أكبر" من إنتاج الإدارة العامة للإنتاج تحت إشراف المونترة "منار حسني" مدير عام الإنتاج، تصميم عرائس وديكور "رامى صبحى"، مدير تصوير "مينا مرزوق"، تحريك "رشا على" مدير إنتاج "أحمد رفاعى"، مساعد مخرج "عمر فرج".